Мощный взрыв прогремел ранним утром во Владикавказе

Пока точно не известно, что это было за здание. Источники указывают, что речь идет о магазине или торговом центре. РЕН-ТВ сообщает, что это супермаркете сети Магнит и Магнит-косметик, которые располагались в двухэтажном здании на улице Алихана Гагкаева. В половину седьмого утра там почти никого не было. «Интерфакс» сообщил лишь об одном погибшем – предположительно охраннике. Вместе с тем, в здании, которое мгновенно превратилась в груду строительного мусора могли быть еще люди, оставшиеся в этом случае под завалами. РБК сообщает о том, что предварительная причина случившегося – утечка газа, которая в конечном итоге и привела к взрыву.

На месте происшествия работают спасатели и специальные службы. Источник агентства Интерфакс сообщил со ссылкой на экстренные службы, что охранник магазина жив. Его уже достали из-под завалов. В Минздраве республики, в свою очередь, сказали агентству ТАСС, что под завалами людей не обнаружили.