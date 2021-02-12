Власти Китая запретили вещание в стране британского телеканала BBC

В Пекине говорят, что это СМИ наносит ущерб национальным интересам КНР и публикует противозаконную информацию. Это произошло после того, как канала показал репортаж о дискриминации уйгуров в Китае. Вещание прекращено также в Гонконге. В руководстве ВВС сказали, что разочарованы этим решением. Действия Пекина помимо британских властей осудили США. Неделю назад в Великобритании была отозвана лицензия у китайского телеканала CGTN. Представители местного регулятора обвинили его в том, что канал на самом деле контролируется коммунистической партией Китая.

