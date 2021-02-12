Поставки рыбы остановлены на российском рынке

Это произошло из-за обвала цен на минтай, пишет газета «КоммерсантЪ». Падение составило 35% из-за закрытия китайских портов. С нехваткой продукции уже столкнулись крупные поставщики и переработчики. Компании призывают власти пересмотреть схемы поставок рыбы на внутренний рынок, сведя к минимуму роль посредников, пишет издание. В Росрыболовстве обеспокоены отсутствием взаимосвязи между оптовой и розничной ценой рыбы и намерены обсудить проблему с Минпромторгом и торговыми сетями.

