Полиция пришла накануне с обыском в московский штаб Алексея Навального

По словам соратников оппозиционного политика, сотрудники МВД объяснили происходящее подозрением в том, что в штабе печатают порнографическую продукцию. По словам адвоката, который обеспечивал юридическую помощь работникам штаба, силовики забрали агитационную продукцию.