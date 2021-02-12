Полиция пришла накануне с обыском в московский штаб Алексея Навального

По словам соратников оппозиционного политика, сотрудники МВД объяснили происходящее подозрением в том, что в штабе печатают порнографическую продукцию. По словам адвоката, который обеспечивал юридическую помощь работникам штаба, силовики забрали агитационную продукцию.
2021-02-12T08:32:22+03:00
2021-02-12T08:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 12 февраля 2021
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