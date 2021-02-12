Сильный взрыв прогремел этим утром во Владикавказе

Как сообщили в Министерстве внутренних дел по Северной Осетии, это произошло в одном из супермаркетов на северо-западе города. Местные жители публикуют в социальных сетях фотографии и видео с места происшествия. На них видно, что здание супермаркета полностью разрушено. Информация о пострадавших пока не поступала. Жители города говорят, что взрыв произошел в то время, когда магазин еще не работал. В Министерстве здравоохранения республики сказали агентству ТАСС, что под завалами могут находиться люди. По словам источника агентства «Интерфакс», есть по меньшей мере один погибший. Что послужило причиной взрыва, пока не сообщается. По некоторым данным, по некоторым данным, в подвале магазина находились кислородные баллоны.
2021-02-12T08:19:11+03:00
2021-02-12T09:12:37+03:00
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08:19, 12 февраля 2021
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