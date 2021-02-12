Снегопад, который в столице начался около полуночи, распространился на весь город

Как сообщается на сайте «Метеоновости», ку 6:00 в Москве в среднем выпало 3 мм осадков. Сильный снегопад в столице продлится трое суток, по разным оценкам, прирост снежного покрова в городе может составить от 25 до 35 см. По оценке властей Москвы, для уборки города после такого количества осадков понадобится 8 суток.
2021-02-12T08:08:07+03:00
2021-02-12T08:08:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:08, 12 февраля 2021
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