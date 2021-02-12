Снегопад, который в столице начался около полуночи, распространился на весь город

Как сообщается на сайте «Метеоновости», ку 6:00 в Москве в среднем выпало 3 мм осадков. Сильный снегопад в столице продлится трое суток, по разным оценкам, прирост снежного покрова в городе может составить от 25 до 35 см. По оценке властей Москвы, для уборки города после такого количества осадков понадобится 8 суток.