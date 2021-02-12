Аналитическое рейтинговое агентство: Демографические последствия пандемии будут влиять минимум до конца десятилетия

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство считает, что демографические последствия пандемии коронавируса будут влиять на Россию как минимум до конца десятилетия. При этом в ближайшее время они будут малозаметны.

По подсчётам аналитиков в прошлом году из-за коронавируса избыточная смертность по стране составила триста шестьдесят тысяч человек, а в этом она может достигнуть значений в сто-двести пятьдесят тысяч. Учитывая, что до сорока пяти процентов этих людей находятся в трудоспособном возрасте, это повлияет на численность рабочей силы. Об этом сообщает медиакомпания РБК со ссылкой на исследование российского Аналитического кредитного рейтингового агентства. Там отмечается, что помимо смертности, на происходящее влияет и сокращение притока мигрантов.

Эксперты заключили, что в краткосрочном периоде эти демографические эффекты для экономического роста малозаметны. Их затмевают более значимые процессы, например, связанные с коронавирусом ограничения и сделка ОПЕК+.

В то же время другие опрошенные медиакомпанией аналитики отметили, что, поскольку многие жертвы коронавируса – это пожилые и люди с хроническими заболеваниями, то есть сейчас «наступают смерти, которые должны были случиться несколько позже». По этой версии, после того, как пандемия закончится, показатель смертности резко снизится на несколько лет.

Аналитики пришли к выводам, что потери трудоспособного населения сгладятся только через 20 лет.