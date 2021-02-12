Сторона обвинения продолжит представлять доказательства на процессе по делу Навального, обвиняемого в клевете

Сторона обвинения продолжит сегодня представлять доказательства на процессе по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана войны. Заседание проходит в Бабушкинском суде Москвы. Оппозиционный политик вину не признаёт.

В суде неделю назад давал показания 94-летний ветеран Игнат Артёменко, признанный потерпевшим. Пожилой человек выступал из своей квартиры по видеосвязи. Он был в медицинской маске, на вопросы отвечал, как показалось журналистам по бумажке, при этом в комнате была вторая судья. Вскоре ветерану стало плохо, от участия в процессе Артёменко устранился. Перед этим Алексей Навальный призывал судью Веру Акимову прекратить издеваться над ветераном. Его внук позже стал одним из свидетелей. Между ним и Навальным возникла перепалка. Оппозиционный политик обвинил Игоря Колесникова в том, что он цитата «торгует дедом». Внук утверждал, что не писал в СК заявления. Его адвокаты Навального и он сам просили суд зачитать свидетелю, судья отказала. Прокурор Екатерина Фролова тут же попросила отложить заседание. Навальный назвал дело сфабрикованным, его адвокаты отметили нестыковки в материалах. Дело, напомню, появилось летом после выхода рекламного ролика за поправки к конституции. Среди тех, кто призывал их поддержать, был и Артёменко. Навальный разместил в твиттере видео, оставив критический комментарий, конкретно ветерана он не называл.

Оппозиционному политику по делу о клевете грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240-ка часов, отмечает агентство ТАСС.

Накануне поздно вечером сотрудники уголовного розыска пришли в столичный штаб Навального. Об этом сотрудники штаба сообщили в своем телеграм-канале. В офисе находился только один человек , он успел рассказать «Медиазоне», что силовики пришли по жалобе о том, что в штабе, якобы печатают порнографическую продукцию.