Арестованный из-за акции в поддержку Навального эко-активист Фокин попал в реанимацию после 18 дней голодовки

Арестованный на 28 суток из-за акции в поддержку Навального эко-активист Константин Фокин попал в реанимацию после 18 дней голодовки в спецприемнике. Об этом «Новой газете» рассказала депутат муниципального округа Проспект Вернадского Елена Филина. Эко-активиста арестовали после акции 23 января — его задержали, когда он давал интервью. Арест он отбывал в спецприемнике в Мневниках.
2021-02-12T07:37:42+03:00
2021-02-12T07:37:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2789262-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:37, 12 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…