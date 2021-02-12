Арестованный из-за акции в поддержку Навального эко-активист Фокин попал в реанимацию после 18 дней голодовки

Арестованный на 28 суток из-за акции в поддержку Навального эко-активист Константин Фокин попал в реанимацию после 18 дней голодовки в спецприемнике. Об этом «Новой газете» рассказала депутат муниципального округа Проспект Вернадского Елена Филина. Эко-активиста арестовали после акции 23 января — его задержали, когда он давал интервью. Арест он отбывал в спецприемнике в Мневниках.