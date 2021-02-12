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07:36, 12 февраля 2021

Имя жены сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева исчезло из данных Росреестра

Кудрявцев фигурирует в расследовании The Insider и Bellingcat об отравлении Алексея Навального. Как пишет интернет-издание «Открытые медиа», в реестре недвижимости среди правообладателей квартиры на Суздальской улице в Москве вместо жены Кудрявцева написано «Российская Федерация». При этом двое других долевых собственников этой квартиры — сын Кудрявцева и его теща — по-прежнему указаны в выписке. Именно к квартире на Суздальской в день публикации телефонного разговора Навального с Кудрявцевым, приезжала соратница оппозиционного политика Любовь Соболь. После этого на нее завели уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности жилища.

Адвокат Соболь Владимир Воронин сказал, что его подзащитная не признает себя виновной.
Санкция по этой статье предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.



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