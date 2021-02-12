На Чемпионате мира по биатлону в Словении сегодня будет разыграна первая индивидуальная награда

Мужчины выступят в спринте на 10 км.

На прошлогоднем Чемпионате мира в итальянском Антхольце у российской команды была одна единственная золотая награда. И завоевана она была как раз в мужском спринте Александром Логиновым. Тогда, напомню, лидер нашей команды безукоризненно отработал на огневых рубежах. Сегодня, при всем уважении к Логинову, даже эталонной точности для медали ему едва ли хватит. В этом сезоне скоростью Александр не блещет. В немецком Оберхоффе, например, Логинов с одним промахом финишировал 21-м. Проиграв победителю — Йоханесу Бе – минуту и 20 секунд. Сегодня, к слову, норвежец тоже является главным претендентом на золото. Из 6 спринтерских гонок в нынешнем розыгрыше Кубка мира Бе младший выиграл ровно половину и уверенно возглавляет общий зачет.

Спринтерская гонка у мужчин начнется сегодня в 16.30. Трансляция на канале МАТЧ ТВ.