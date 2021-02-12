Подростку, обвиняемому в драке с омоновцами 23 января, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

Подростку, обвиняемому в драке с омоновцами на акции 23 января, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Такое решение принял Пресненский суд Москвы.

Несовершеннолетнему, чей возраст агентство ТАСС не указывает, вменяют два эпизода по статье о насилии в отношении силовиков. Обстоятельства инцидента также не уточняются. Лишь известно, что под запретом определенных действий подросток будет находиться до 28 марта. Он стал первым несовершеннолетним, по данным агентства, против которого возбуждено уголовное дело после несогласованной акции 23 января в поддержку политика Алексея Навального.

Всего фигурантами дела о насилии в отношении полицейских стали 12 человек. Среди них, как отмечается, и те, кто напал на машину сотрудника ФСБ возле Цирка на Цветном Бульваре. Не считая подростка, 10 человек арестованы, еще одному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», всего по всей России на акциях в поддержку Навального, состоявшихся в конце января и начале февраля, были задержаны свыше 11 тысяч человек. Сотни из них отправились отбывать административный арест в спецприемники. Многие из задержанных при этом жаловались на применение силы и спецсредств со стороны силовиков.

Накануне МВД отчитывалось о возбуждении 90 уголовных дел после несогласованных акций.