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07:07, 12 февраля 2021

Bellingcat опубликовало результаты исследования передвижений сотрудников ФСБ, которые следовали за Кара-Мурзой младшим

Расследовательское объединение Bellingcat опубликовало результаты исследования передвижений сотрудников ФСБ, которые ездили по одним направлениям с Владимиром Кара-Мурзой-младшим. Их выводы свидетельствуют о том, что сотрудники следовали за Кара-Мурзой во время обоих случаев его отравления.

Председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший сказал «Эху», что он не сомневался в том, что был отравлен. Оппозиционный политик сказал, что также попытался лично позвонить своим отравителям.
Работу, которую сделал Bellingcat, должен был проделать Следственный комитет Российской федерации, отметил Владимир Кара-Мурза-младший.



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