Проведение Открытого чемпионата Австралии по теннису не будет приостановлено из-за карантинных мер в штате Виктория

Проведение Открытого чемпионата Австралии по теннису не будет приостановлено из-за жестких карантинных мер в штате Виктория. Но

встречи на кортах будут проходить без зрителей, — сообщает Франс Пресс со ссылкой на оргкомитет турнира. Сегодня власти штата Виктория объявили о введении пятидневного карантина (с 13 по 18 февраля) из-за вспышки коронавируса в Мельбурне. Australian Open завершится 21 февраля.