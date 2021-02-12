Власти Красноярского края потребовали от «Норильского никеля» возместить ущерб, который был причинен животным летом прошлого года в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Как сообщает пресс-служба компании, красноярские экологи оценили ущерб почти в 500 млн рублей. Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии для млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России.
2021-02-12T06:36:38+03:00
2021-02-12T06:37:01+03:00
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06:36, 12 февраля 2021
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