Власти Красноярского края потребовали от «Норильского никеля» возместить ущерб, который был причинен животным летом прошлого года в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Как сообщает пресс-служба компании, красноярские экологи оценили ущерб почти в 500 млн рублей. Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии для млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России.