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06:36, 12 февраля 2021

Власти Красноярского края потребовали от «Норильского никеля» возместить ущерб, который был причинен животным

Власти Красноярского края потребовали от «Норильского никеля» возместить ущерб, который был причинен животным летом прошлого года в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Как сообщает пресс-служба компании, красноярские экологи оценили ущерб почти в 500 млн рублей. Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии для млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России.



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