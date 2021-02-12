Организаторы попытаются провести 27 февраля традиционный Марш памяти Бориса Немцова

Как рассказал интернет изданию «МБХ медиа» главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин, заявка будет подана в мэрию 15 февраля, но, по его мнению, шансов, что ее согласуют, мало. Рыклин добавил, что в случае отказа оргкомитет соберется, чтобы обсудить дальнейшие действия.