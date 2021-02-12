В Минске сегодня завершает работу Всебелорусское народное собрание

По ее итогам, сообщает РБК, должны быть сформированы предложения по конституционной реформе в стране.

Всебелорусское народное собрание предложит создать «конституционную комиссию» для разработки изменений в Основной закон страны. Об этом говорится в проекте резолюции собрания.

Среди предложений — либерализация и изменение политической системы, перераспределение полномочий между президентом и парламентом. Существует также инициатива признать само Всебелорусское народное собрание высшей формой народного представительства и законодательно закрепить его особый правовой статус.

О возможных изменениях в Конституцию в Минске заговорили после президентских выборов и последовавших за ними протестами летом прошлого года. Подумать о возможности корректировки Конституции на заседании собрания предлагал и президент страны Александр Лукашенко. По его словам, речь может идти в том числе и о перераспределении властных полномочий.

Добавим, что предложенные общественностью поправки в Основной закон Белоруссии предлагается впоследствии вынести на референдум.