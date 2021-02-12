Сотрудники ФСБ, которых связывают с отравлением Навального, могут стоять за попытками отравления Кара-Мурзы мл

Сотрудники ФСБ, которых связывают с отравлением Навального, могут стоять за попытками отравления Владимира Кара-Мурзы младшего. Такой вывод содержится в расследовании Bellingcat, проведенным совместно с изданиями The Insider и Der Spiegel. На основе данных о перемещениях силовиков журналисты выяснили, что они следовали за политиком по семи городам.

Журналист группы Bellingcat Христо Грозев в эфире «Эха» отметил, что эта слежка не была связана с политикой.

Журналист-правозащитник Мария Баронова сказала, что уверена в том, что Владимир Кара-Мурза-младший был отравлен.

После выхода расследования Владимир Кара-Мурза заявил телеканалу «Дождь», что вместе со своим адвокатом Вадимом Прохоровым подаст заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело о попытках отравления в мае 2015 года и феврале 2017-го.