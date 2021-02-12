Норвежский этап Кубка мира в Холменколлене по биатлону отменен.

Как сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов, правительство Норвегии ввело дополнительные меры с связи с угрозой распространения COVID-19. В связи с этим проведение этапа, запланированного с 18 по 21 марта, невозможно.
2021-02-12T05:13:58+03:00
2021-02-12T05:14:03+03:00
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05:13, 12 февраля 2021
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