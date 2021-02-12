В Петербурге смягчаются коронавирусные ограничения.

Сегодня в городе открываются Фуд-корты и фуд-плейсы. Разрешенная заполняемость концертных залов и кинотеатров увеличена до 75%, а на торжественную регистрацию браков будут допускать до 30 человек. На спортивные мероприятия могут быть допущены до 75% зрителей, но не более 25 тысяч. На открытых ледовых катках допускается нахождение одного человека на 8 кв. м.
2021-02-12T05:12:46+03:00
2021-02-12T05:12:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 12 февраля 2021
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