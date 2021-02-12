Руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин покидает этот пост.

По сведения Ъ, он уже объявил сотрудникам о своем уходе. Отставку Топилина подтверждает и источник РБК, близкий к правительству. По его информации со своей должности уйдет и руководитель Фонда социального страхования Андрей Кигим. Кадровые перестановки в ПФР наблюдатели связывают с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.
2021-02-12T05:09:44+03:00
2021-02-12T05:09:48+03:00
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05:09, 12 февраля 2021
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