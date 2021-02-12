Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом, как передает РИА, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Мюнхенская конференция пройдёт в онлайн формате 19-20 февраля. Планируется, что в нем примут участие американский президент Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсеки ООН и НАТО. Будет ли участвовать канцер Германии Ангела Меркель, пока не ясно.