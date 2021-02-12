Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом, как передает РИА, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Мюнхенская конференция пройдёт в онлайн формате 19-20 февраля. Планируется, что в нем примут участие американский президент Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсеки ООН и НАТО. Будет ли участвовать канцер Германии Ангела Меркель, пока не ясно.
2021-02-12T05:08:34+03:00
2021-02-12T05:08:39+03:00
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05:08, 12 февраля 2021
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