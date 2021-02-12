Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов пожаловался на ухудшение здоровья.

В камере спцприемника в Сахарове у него подскочило давление. Как сообщается в телеграм-канале Смирнова, который во время ареста главного редактора ведет команда «Медиазоны», в новой камере «адские условия» из-за жары. От ОНК в эту камеру пока никто не приходил. Ранее Смирнов сообщал, что в двухместной камере, где он сидит вместе с либертарианцем Глебом Марьясовым, стоит сильная жара — больше +30 градусов. При этом по ночам в камере отключают отопление, из-за чего становится очень холодно. Смирнов отбывает административный арест по обвинению в повторном нарушении правил публичных мероприятий.
2021-02-12T05:07:11+03:00
2021-02-12T05:07:15+03:00
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05:07, 12 февраля 2021
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