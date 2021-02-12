В Москве сегодня продолжится судебный процесс по обвинению Навального в клевете на ветерана.

Как передает ТАСС, доступ публики в здание суда будет закрыт в связи с санитарными мерами. Сам Навальный будет присутствовать на процессе — его доставят из СИЗО Матросская тишина. Как ожидается, на предстоящем заседании обвинение продолжит

представление своих доказательств и допрос свидетелей. Свою вину оппозиционер не признаёт и считает своё уголовное преследование политически мотивированным. В прошлом заседании потерпевший, Игнат Артеменко участвовал по видеосвязи.