В Китае запретили вещание телеканала BBC World News.

По мнению регулятора, новости, которые демонстрировались на канале, не были «правдивыми и честными», а также наносили ущерб национальным интересам КНР. В январе телеканал показал фильм, в котором утверждалось, что китайские ученые и чиновники знали больше о пандемии коронавируса, чем они говорили миру. Китайские власти тогда потребовали от Би-би-си извинений. Британская строна все обвинения отвергает.
2021-02-12T04:12:14+03:00
2021-02-12T04:12:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 12 февраля 2021
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