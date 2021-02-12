В Китае запретили вещание телеканала BBC World News.

По мнению регулятора, новости, которые демонстрировались на канале, не были «правдивыми и честными», а также наносили ущерб национальным интересам КНР. В январе телеканал показал фильм, в котором утверждалось, что китайские ученые и чиновники знали больше о пандемии коронавируса, чем они говорили миру. Китайские власти тогда потребовали от Би-би-си извинений. Британская строна все обвинения отвергает.