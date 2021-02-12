РСПП создаст высший консультативный совет, члены которого не будут обладать правом голоса.

Как рассказал глава союза Александр Шохин, в состав совета может войти Анатолий Чубайс, который ранее ушел со всех постов в РСПП. По словам Шохина, Чубайс готов участвовать в таком органе.
2021-02-12T04:10:59+03:00
2021-02-12T04:11:03+03:00
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04:10, 12 февраля 2021
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