Минцифры предложило с 2025 года при звонках по межгороду и на мобильники заменить «8» на «0».

А при звонках за рубеж — на «00». Об этом, как передает РИА, говорится в проекте приказа министерства на портале правовой информации. Изменить процедуру набора телефонных номеров при «межгороде» в России пытаются с 2006 года. Чиновники оправдываются отсутствием технических возможностей.
2021-02-12T04:09:16+03:00
2021-02-12T04:09:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 12 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…