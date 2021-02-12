Минцифры предложило с 2025 года при звонках по межгороду и на мобильники заменить «8» на «0».

А при звонках за рубеж — на «00». Об этом, как передает РИА, говорится в проекте приказа министерства на портале правовой информации. Изменить процедуру набора телефонных номеров при «межгороде» в России пытаются с 2006 года. Чиновники оправдываются отсутствием технических возможностей.