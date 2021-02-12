Силовые структуры снова предупреждают о незаконности призывов и участия в массовых акциях.

На этот раз предостережение прозвучало после того, как штаб Алексея Навального анонсировал на 14 февраля акцию с фонариками «Любовь сильнее страха» Кроме того государственные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что террористы, якобы, готовят боевиков для совершения преступлений в в местах проведения массовых уличных акций.