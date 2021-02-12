Силовые структуры снова предупреждают о незаконности призывов и участия в массовых акциях.

На этот раз предостережение прозвучало после того, как штаб Алексея Навального анонсировал на 14 февраля акцию с фонариками «Любовь сильнее страха» Кроме того государственные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что террористы, якобы, готовят боевиков для совершения преступлений в в местах проведения массовых уличных акций.
2021-02-12T04:06:03+03:00
2021-02-12T04:06:07+03:00
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04:06, 12 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…