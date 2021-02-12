Bellingcat связал фигурантов расследования о Навальном с делом Владимира Кара-Мурзы мл.

Издание утверждают, что за оппозиционным журналистом, который дважды оказывался в больнице с тяжелым отравлением, следили те же люди, что и за Алексеем Навальным перед его госпитализацией. Авторы расследования сравнили передвижения Кара-Мурзы в течение трех месяцев перед его госпитализацией в мае 2015 года с поездками фигурантов их расследования об отравлении оппозиционного российского политика.