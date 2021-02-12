Поединок за титул ЧМ по версии WBO между Максимом Власовым и американцем Джо Смитом мл. перенесен.

Как передает ТАСС, у российского боксера выявлен коронавирус. Поединок был запланирован в ночь на 14 февраля. Сам Власов не знает, как мог заразиться. Он утверждает, что следовал всем протоколам, регулярно сдавал тесты и они показывали отрицательные результаты. Новая дата боя пока не известна.