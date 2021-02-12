Поединок за титул ЧМ по версии WBO между Максимом Власовым и американцем Джо Смитом мл. перенесен.

Как передает ТАСС, у российского боксера выявлен коронавирус. Поединок был запланирован в ночь на 14 февраля. Сам Власов не знает, как мог заразиться. Он утверждает, что следовал всем протоколам, регулярно сдавал тесты и они показывали отрицательные результаты. Новая дата боя пока не известна.
2021-02-12T03:12:34+03:00
2021-02-12T03:12:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 12 февраля 2021
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