Власти Норвегии возможно будут рекомендовать гражданам носить две маски одновременно.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой медицинские власти королевства, это позволит обеспечить большую защиту от коронавируса. Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ношение двух масок более безопасно от коронавирусной инфекции. Его гипотезу подтвердило американское исследование, результаты которого были представлены на этой неделе.
2021-02-12T03:11:22+03:00
2021-02-12T03:11:27+03:00
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03:11, 12 февраля 2021
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