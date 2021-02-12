Владимир Путин подтвердил, что еще не прошел вакцинацию от коронавируса.

Как пишет Ъ, на встрече с руководителями российских СМИ президент сказал, что у него есть персональный прививочный план, а делать несколько вакцин одновременно нельзя. По словам Путина, план включает прививки от гриппа и пневмококка, поэтому ему нужно посоветоваться с врачами, когда лучше сделать вакцинацию от коронавируса. Путин допустил, что это произойдет в конце лета — начале осени.
2021-02-12T03:09:43+03:00
2021-02-12T03:09:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 12 февраля 2021
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