Дональд Трамп перенес коронавирус намного тяжелее, чем об этом сообщалось общественности.

Как пишет «Нью-Йорк таймс», американские власти и медики в октябре 2020-го опасались, что тогда еще президента США придется подключать к аппарату ИВЛ. Источники издания сообщают, что состояние Трампа было хуже, «чем признавали публично», уровень кислорода в его крови был понижен, были зафиксированы признаки «инфильтрации легких». При этом в госпитале Трамп пролежал всего 3 дня.