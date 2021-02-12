Более 15 лет потребуется России, чтобы преодолеть последствия сокращения рабочей силы из-за пандемии.

Такие расчеты представили аналитики кредитного рейтингового агентства АКРА. По их прогнозу, окончательно демографические последствия пандемии для российской экономики сгладятся через 20 лет. Оценка агентства включает в себя не только потери ВВП от смертности и временной нетрудоспособности, но и от сокращения миграционного притока в 2020–2021 годах.
2021-02-12T03:05:48+03:00
2021-02-12T03:05:53+03:00
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03:05, 12 февраля 2021
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