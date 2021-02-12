В московский штаб Алексея Навального с обыском нагрянула полиция.

Как сообщил «Медиазоне» сотрудник штаба Александр Шепелев — единственный, кто находился в офисе, силовики представились сотрудниками уголовного розыска, а поводом для их визита стала жалоба на то, что в штабе якобы печатают «порнографию «. В команде Навального при этом сообщили, что возле московского штаба стоит автозак и ,видимо, будут изымать всю технику. Позже полицейские объявили, что проводят «осмотр места происшествия», но детали не уточнили. При этом они фотографировали всё, что находилось в штабе — от агитационных материалов до посуды. Часть вещей полицейские изымают, также не объясняя, в связи с чем