В московский штаб Алексея Навального с обыском нагрянула полиция.

Как сообщил «Медиазоне» сотрудник штаба Александр Шепелев — единственный, кто находился в офисе, силовики представились сотрудниками уголовного розыска, а поводом для их визита стала жалоба на то, что в штабе якобы печатают «порнографию «. В команде Навального при этом сообщили, что возле московского штаба стоит автозак и ,видимо, будут изымать всю технику. Позже полицейские объявили, что проводят «осмотр места происшествия», но детали не уточнили. При этом они фотографировали всё, что находилось в штабе — от агитационных материалов до посуды. Часть вещей полицейские изымают, также не объясняя, в связи с чем
2021-02-12T03:04:47+03:00
2021-02-12T03:04:51+03:00
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03:04, 12 февраля 2021
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