Организаторы попытаются провести 27 февраля традиционный Марш памяти Бориса Немцова.

Как рассказал интернет изданию «МБХ медиа» главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин, заявка будет подана в мэрию 15 февраля, но, по его мнению, шансов, что ее согласуют, мало. Рыклин добавил, что в случае отказа оргкомитет соберется, чтобы обсудить дальнейшие действия. Предполагается, что Марш Немцова пройдет 14:00 до 17:00 по бульварам и завершится на проспекте Сахарова. Российский политик Борис Немцов был убит ночью 27 февраля на Большом Москворецком мосту. По обвинению в убийстве к 20 годам лишения свободы приговорен Заур Дадаев, остальные фигуранты получили от 11 до 19 лет. Родственники Немцова и его соратники считают, что настоящий организатор убийства до сих пор на свободе.
2021-02-12T02:10:29+03:00
2021-02-12T02:10:33+03:00
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02:10, 12 февраля 2021
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