Минюст не стал обжаловать решение ЕСПЧ о выплате компенсации Навальному за задержание на Болотной пл. в 2012 году.

Об этом сообщает ИФ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Такитм образом Россия выплатит оппозиционеру 8,5 тысяч евро по постановлению Еевропейского суда по правам человека. Ранее Минюст настаивал, что задержание и арест Навального на акции протеста не были политически мотивированными