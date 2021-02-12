Сотрудники ФСБ, которых связывают с отравлением Навального, могут стоять за попытками отравления Кара Мурзы мл.

Такой вывод содержится в расследовании Bellingcat, проведенном совместно с изданиями The Insider и Der Spiegel. На основе данных о перемещениях силовиков журналисты выяснили, что они следовали за политиком по семи городам. После выхода расследования Владимир Кара-Мурза заявил телеканалу «Дождь», что вместе со своим адвокатом Вадимом Прохоровым подаст заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело о попытках отравления в мае 2015 года и феврале 2017-го.