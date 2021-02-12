Сотрудники ФСБ, которых связывают с отравлением Навального, могут стоять за попытками отравления Кара Мурзы мл.

Такой вывод содержится в расследовании Bellingcat, проведенном совместно с изданиями The Insider и Der Spiegel. На основе данных о перемещениях силовиков журналисты выяснили, что они следовали за политиком по семи городам. После выхода расследования Владимир Кара-Мурза заявил телеканалу «Дождь», что вместе со своим адвокатом Вадимом Прохоровым подаст заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело о попытках отравления в мае 2015 года и феврале 2017-го.
2021-02-12T02:07:08+03:00
2021-02-12T02:07:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2789172-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:07, 12 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Источники информагентств: Террористы готовят боевиков для преступлений во время массовых акций в российских городах Утверждается, что в настоящее время ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа тех, кто имеет российское происхождение или завербован в граничащих с Россией странах…
Генпрокуратура предостерегает от участия в акции в ближайшее воскресенье, о которой объявили соратники Навального В прокуратуре напомнили, что размещение в интернете призывов к массовым беспорядкам, а также участие в таких действиях могут быть квалифицированы по статье 212-й Уголовного кодекса…