В московский штаб Навального снова с обыском пришли силовики.

Единственному находившемуся в офисе сотруднику было сказано, что поступила жалоба на то, что здесь, якобы, печатается порнография. По сведениям интернет-издания «Медиазона», полицейские изымают агитационные листовки. На место экстренно прибыли адвокат Владимир Воронин и глава штаба Олег Степанов. Здесь же съемочная группа НТВ.