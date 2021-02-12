Двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо сбила машина.

Как пишет итальянская La Gazzetta dello Sport, ЧП произошло во время велотренировки в Швейцарии. 39-летнего гонщика доставили в больницу, и первичное обследование показало возможные переломы. Издание сообщает, что существует риск пропуска испанцем старта сезона, который намечен на конец марта. Алонсо сейчас выступает за команду «Альпин»