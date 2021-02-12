Обвинение завершило изложение своих доводов на процессе по импичменту Дональду Трампу.

Экс-президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу перед беспорядками 6 января в здании Капитолия. Теперь у защиты будет не менее 16 часов, чтобы высказаться против импичмента, затем последуют вопросы сенаторов, возможный допрос свидетелей и голосование в Сенате. Импичмент Трампу предлагается вынести задним числом, чтобы лишить его возможности в будущем занимать выборные посты.