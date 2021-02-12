Неизвестные злоумышленники сообщили об угрозе взрыва в 25-ти школах подмосковного Подольска.

По сведениям ТАСС, девять школ уже проверено, информация не подтвердилась. Продолжается проверка остальных учебных заведений. Ранее в четверг сообщалось, что в Подмосковье проверяют ж/д станцию Люберцы-2 после сообщения о «минировании». Специалисты проверили ее и взрывоопасных предметов не нашли.