В московский штаб Алексея Навального в очередной раз нагрянула полиция.

Как говорится в телеграм-канале организации, на момент визита силовиков в офисе находился сотрудник штаба Александр Шепелев. Он успел рассказать «Медиазоне», что полиция приехала по жалобе о том, что здесь «якобы печатают порнографическую продукцию», но связь с ним прервалась. Позже адвокат Владимир Воронин рассказал МБХ Медиа, что в штабе изымают агитационные материалы и подписанные Навальным таблички для волонтеров. В штаб приехал его глава Олег Степанов. Здесь же находится съемочная группа канала НТВ.
2021-02-12T01:04:50+03:00
2021-02-12T01:04:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 12 февраля 2021
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