В московский штаб Алексея Навального в очередной раз нагрянула полиция.

Как говорится в телеграм-канале организации, на момент визита силовиков в офисе находился сотрудник штаба Александр Шепелев. Он успел рассказать «Медиазоне», что полиция приехала по жалобе о том, что здесь «якобы печатают порнографическую продукцию», но связь с ним прервалась. Позже адвокат Владимир Воронин рассказал МБХ Медиа, что в штабе изымают агитационные материалы и подписанные Навальным таблички для волонтеров. В штаб приехал его глава Олег Степанов. Здесь же находится съемочная группа канала НТВ.