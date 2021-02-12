Так называемое «Всероссийское родительское собрание» сегодня проведут в интернете

Темой первого онлайн-собрания для родителей школьников из разных регионов станет работа социальных сетей. Министерство просвещения — инициатор мероприятия — сообщило, что взрослых познакомят с интернет-площадками популярными среди несовершеннолетних и расскажут, почему они вызывают у них интерес. На этой неделе соцсеть В контакте заполнили однотипные сообщения о предстоящем всероссийском собрании. В них словно под копирку приводится анонс ведомства.

Минпросвещения, напомним, в конце января объявило о планах каждый месяц проводить по всей стране родительские собрания для борьбы с участием детей в несогласованных митингах. Роскомнадзор в свою очередь перед акциями в поддержку Алексея Навального рассылал массовые предупреждения представителям соцсетей Facebook, Twitter, В контакте, ТикТок о необходимости удалить посты с призывами прийти на митинги. Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении в них несовершеннолетних. Фигурантом стал глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков. Он заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск.

Литва, где находится Волков, отказалась его выдать российским властям. Соратник Навального вину не признает и называет дело против него цитата «пиар-кампанией Следственного комитета».