Евросоюз, по данным агентства Bloomberg, начал разрабатывать санкции из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным

Предварительная дискуссия об ограничительных мерах, утверждают источники агентства, состоялась пару дней назад на уровне послов ЕС. Как отмечается, никто из них не высказал возражения против новых санкций, а кроме того, сам факт перехода к реальным действиям многими дипломатами был воспринят положительно. Предполагается, что вопрос санкций из-за ситуации с Навальным будет поднят уже 22 февраля на встрече министров иностранных дел Евросоюза.

Ранее в Европарламенте призывали ввести санкции в отношении российских чиновников и остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Поводом называли как сведения об отравлении Навального и заключения его под стражу, так и разгон несогласованных акций в его поддержку.

А соратник политика Владимир Ашурков направил в Еврокомиссию письмо с призывом ввести санкции против 35 чиновников, бизнесменов и журналистов. В этом списке присутствуют фамилии миллиардеров Романа Абрамовича и Алишера Усманова, главы ФСБ Александра Бортникова и руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, а также телеведущего Владимира Соловьева и гендиректора Первого канала Константина Эрнста.

Тем временем в российском МИДе потребовали от ЕС отказаться от намерений ввести санкции, не исключая соразмерный ответ на эти шаги.