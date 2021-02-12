Полиция пришла в московский штаб Навального

Единственный сотрудник, находившийся в этот момент внутри, успел рассказать сайту «Медиазона», что силовики обосновали визит жалобой на то, в офисе якобы печатают порнографическую продукцию. До этого вечером, по выражению сотрудника, дважды кто-то «ломился в дверь». Глава штаба Олег Степанов, находящийся под домашним арестом по делу о нарушении санитарных мер на акции, выразил уверенность в Твиттере, что силовики снова изымут всю технику. Судя по фотографии в социальной сети, напротив входа в здание стоит автозак. Официальной информации на этот счет от МВД пока нет.

