Явлинский не считает, что своей статьей он оттолкнул избирателей

МОСКВА. 11 февраля. Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский не считает, что своей статьей о политике Алексее Навальном оттолкнул часть избирателей. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, я привлек, а не оттолкнул. Есть часть избирателей, которая аплодирует, прочитав эту статью. А другая часть внимательно почитает статью, поймет до конца. С малейшими признаками популизма и национализма надо бороться сразу. В нашей стране есть левые, правые, националисты, либералы и все должны быть. Но это не значит, что они не могут спорить, и это не значит, что нельзя писать статьи», — сказал политик.

Самое главное на предстоящих выборах в Госдуму, считает Г.Явлинский, это набрать 300 наблюдателей в избирательные участки. Объяснять людям, чтобы они шли в наблюдатели, что это нужно, прежде всего, им самим. «Это их страна, это им нужно, а не мне: все эти выборы, голосование и 300 наблюдателей. Поэтому мне надо объяснить, что их судьба зависит от них. И если они не воспользуются этим в этом году, то общий пейзаж грусти будет больше», — подчеркнул он.

«Мне не хочется, чтобы наиболее активные люди попадали в спецприемники и их били дубинами по голове. Потому что они могут за «Яблоко» проголосовать», — заключил политик.