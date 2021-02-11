Президент США отменил строительство стены на мексиканской границе

Как отмечается на сайте Белого дома, Джо Байден установил, что объявление чрезвычайного положения в регионе было необоснованным. Соответствующий режим два года назад ввел его предшественник Дональд Трамп – тогда это позволило направить на проект больше денег, чем одобрил Конгресс США. ИЗ 800 километров стены было построено более 700. Сносить их, по словам Байдена, не будут.
2021-02-11T23:04:29+03:00
2021-02-11T23:04:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 11 февраля 2021
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