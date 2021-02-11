Любови Соболь предъявили окончательно обвинение по делу о проникновении в жилище

Уголовное преследование соратницы Алексея Навального связанно с ее попыткой поговорить с Константином Кудрявцевым, которого называют одним из предполагаемых отравителей политика. Адвокат Соболь Владимир Воронин сказал, что его подзащитная не признает себя виновной. Санкция по этой статье предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Сайт открытые медиа написал, что Росреестр засекретил супругу предполагаемого отравителя Навального. Издание пишет, что теперь вместо Ирины Кудрявцевой собственником указана «Российская Федерация».