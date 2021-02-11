Московский штаб Навального сообщил о визите полицейских

В телеграм-канале организации сообщается, что это представители уголовного розыска. В самом штабе находился один человек, на связь он не выходит. Он успел рассказать сайту «Медиазона», что полицейские якобы отреагировали на жалобы, что там печатают порнографическую продукцию. Другой информации пока нет.