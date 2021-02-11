Московский штаб Навального сообщил о визите полицейских

В телеграм-канале организации сообщается, что это представители уголовного розыска. В самом штабе находился один человек, на связь он не выходит. Он успел рассказать сайту «Медиазона», что полицейские якобы отреагировали на жалобы, что там печатают порнографическую продукцию. Другой информации пока нет.
2021-02-11T22:36:56+03:00
2021-02-11T23:01:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:36, 11 февраля 2021
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